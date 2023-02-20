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Массажист Кокорина — о желании футболиста получить кипрское гражданство: «Это его жизнь, Саша — взрослый мальчик»

20 Февраля 2023 • 11:29 Комментировать (1)
Верона
...
Фиорентина
27.02 20:30

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о желании 31-летнего футболиста получить кипрское гражданство.

Колесников признался, что ничего ранее не слышал о намерениях Кокорина, но если это правда, то он отнесётся к такому решению нападающего с пониманием.

«Это решение Кокорина. Я не могу залезть в его голову и прочитать его мысли. Это его жизнь и решение. Саша Кокорин — уже взрослый мальчик», — цитирует Колесникова Sport24.

Напомним, что за «Арис» Кокорин выступает на правах аренды, а права на него принадлежат итальянской «Фиорентине». В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Сергей Колесников
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ВЕРОНА ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1)
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One Live
20 Февраля 2023 в 12:15
Кокоша баловень судьбы, имея отличный контракт в Италии, играет в двором чемпионате в шикарном месте! Правильно сделает если решит получить гражданство Кипра, 60% населения говорит на русском, все остальные говорят на английском. Очень комфортное место для жизни, есть только небольшой нюанс, который все портит - это проблемы с Турцией и разделение Кипра. А так место чумовое!
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