Массажист Кокорина — о желании футболиста получить кипрское гражданство: «Это его жизнь, Саша — взрослый мальчик»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о желании 31-летнего футболиста получить кипрское гражданство.

Колесников признался, что ничего ранее не слышал о намерениях Кокорина, но если это правда, то он отнесётся к такому решению нападающего с пониманием.

«Это решение Кокорина. Я не могу залезть в его голову и прочитать его мысли. Это его жизнь и решение. Саша Кокорин — уже взрослый мальчик», — цитирует Колесникова Sport24.

Напомним, что за «Арис» Кокорин выступает на правах аренды, а права на него принадлежат итальянской «Фиорентине». В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.