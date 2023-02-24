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Чемпионат Италии. Серия А

Медина: «У Гайча всё получится в «Вероне»

24 Февраля 2023 • 12:02 Комментировать
Верона
...
Фиорентина
27.02 20:30

Нападающий ЦСКА Хесус Медина высказался о трансфере форварда Адольфа Гайча в «Верону». Напомним, 23-летний Гайч текущей зимой перебрался в Италию на правах аренды.

«Я общаюсь с Гайчем. Это наш хороший друг. Мы до сих пор остаемся в хороших отношениях. Думаю, у него все получится в «Вероне»! Это очень большой профессионал, он упорно работает», — приводит слова Медины «Спорт-Экспресс».

За «Верону» аргентинец провел уже три матча в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

«Верона» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков за 23 тура.

 

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ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч Хесус Медина
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ВЕРОНА ФИОРЕНТИНА
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