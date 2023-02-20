Брат Кокорина — про получение футболистом гражданства Кипра: «Это очередной бред наших СМИ»

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на слухи о том, что 31-летний футболист хочет получить гражданство Кипра.

«На тему получения Сашей гражданства Кипра я с ним не общался. Вообще не хочется это комментировать. Это очередной бред наших СМИ!» — приводит слова Кирилла Кокорина Sport24.

Напомним, что Кокорин выступает за «Арис» с осени прошлого года. При этом правами на россиянина продолжает владеть итальянская «Фиорентина». За кипрскую команду нападающий успел провести 19 матчей, забить восемь голов и отдать четыре результативные передачи.