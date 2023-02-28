В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата «Фиорентина» обыграла на выезде «Верону», отгрузив той три безответных мяча. Совершенно невероятным получился третий гол «фиалок», забитый на 89-й минуте. «Фиорентина» получила право на штрафной удар со своей половины поля, но близко к центральной линии.

Пока игроки «Вероны» без особого смысла оспаривали штрафной, вышедший на замену за пятнадцать минут до описываемых событий Кристиано Бираги показал, что значит свежий взгляд на ситуацию буквально - он взял и красивым ударом со своей половины поля отправил мяч в ворота. Голкипер «Вероны» достать мяч не сумел, забежав в ворота уже когда сетка трепыхалась.

Как оказалось, мяч пролетел расстояние в 57 метров 91 сантиметр, прежде чем опуститься в сетку ворот.