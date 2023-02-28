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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Фиорентины» забил «Вероне» с 58 метров видео

28 Февраля 2023 • 00:19 Комментировать
Верона
0:3
Фиорентина
окончен

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата «Фиорентина» обыграла на выезде «Верону», отгрузив той три безответных мяча. Совершенно невероятным получился третий гол «фиалок», забитый на 89-й минуте. «Фиорентина» получила право на штрафной удар со своей половины поля, но близко к центральной линии.

Пока игроки «Вероны» без особого смысла оспаривали штрафной, вышедший на замену за пятнадцать минут до описываемых событий Кристиано Бираги показал, что значит свежий взгляд на ситуацию буквально - он взял и красивым ударом со своей половины поля отправил мяч в ворота. Голкипер «Вероны» достать мяч не сумел, забежав в ворота уже когда сетка трепыхалась.

Как оказалось, мяч пролетел расстояние в 57 метров 91 сантиметр, прежде чем опуститься в сетку ворот.  

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Фиорентина Кристиано Бираги
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