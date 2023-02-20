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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возможном возвращении Кокорина в Россию

20 Февраля 2023 • 14:27 Комментировать
Верона
...
Фиорентина
27.02 20:30

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

Напомним, что россиянин принадлежит итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды.

«У Александра после аренды в «Арисе» ещё остаётся один год контракта в «Фиорентине». Дальше будет видно», — приводит слова Бердышева Sport24.

В текущем сезоне 31-летний Кокорин провёл за «Арис» 19 матчей, забил восемь голов и четыре раза ассистировал своим партнёрам. Ранее он также выступал за «Спартак», «Динамо», «Сочи» и «Зенит». В составе петербургской команды форвард выигрывал чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Тимофей Бердышев
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ВЕРОНА ФИОРЕНТИНА
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