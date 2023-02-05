Пресс-атташе «Антальяспора» Аднан Баскан в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал вероятный переход защитника «Локомотива» Марка Мампасси в турецкий клуб.

«Мампасси еще не подписал контракт, переговоры продолжаются. Пресса поспешила с новостями о подписании контракта. Думаю, что завтра будет окончательно понятно, состоится ли переход, но мы настроены оптимистично», — сказал Баскан.

Ранее сообщалось, что 19-летний игрок уже отправился в Турцию. По данным СМИ, «Антальяспор» арендует Мампасси до конца текущего сезона с правом выкупа.

В текущем сезоне защитник принял участие в девяти матчах и не отметился результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мампасси в 1,2 миллиона евро.