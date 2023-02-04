«Антальяспор» Кудряшова победил «Газиантеп», россиянин не попал в заявку

«Антальяспор» Фёдора Кудряшова одержал важную победу в чемпионате Турции над «Газиантепом» (1:0), немного оторвавшись от зоны вылета. Теперь у коллектива из Антальи 24 набранных очка, отрыв от 16 места – три очка.

Правда, российскому защитнику «Антальяспора» Фёдору Кудряшову вновь помешала выйти на поле травма, от которой он лечится уже не первый тур подряд. Всего у россиянина в текущем сезоне, напомним, 14 матчей во всех турнирах без результативных действий. Его контракт с клубом действует до середины 2023 года.

В следующем матче «Антальяспор» прибудет в Стамбул, где сыграет с «Касымпашой», встреча состоится 10 февраля.