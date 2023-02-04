Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Антальяспор» Кудряшова победил «Газиантеп», россиянин не попал в заявку

04 Февраля 2023 • 21:46 Комментировать
Касымпаша
...
Антальяспор
10.02 17:00

«Антальяспор» Фёдора Кудряшова одержал важную победу в чемпионате Турции над «Газиантепом» (1:0), немного оторвавшись от зоны вылета. Теперь у коллектива из Антальи 24 набранных очка, отрыв от 16 места – три очка.

Правда, российскому защитнику «Антальяспора» Фёдору Кудряшову вновь помешала выйти на поле травма, от которой он лечится уже не первый тур подряд. Всего у россиянина в текущем сезоне, напомним, 14 матчей во всех турнирах без результативных действий. Его контракт с клубом действует до середины 2023 года.

В следующем матче «Антальяспор» прибудет в Стамбул, где сыграет с «Касымпашой», встреча состоится 10 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Кудряшов Антальяспор Газиантеп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАСЫМПАША АНТАЛЬЯСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сивасспор Сивасспор
Бешикташ Бешикташ
1
0
3.20 3.60 2.13
Видео
Окончен
Антальяспор Антальяспор
Газиантеп Газиантеп
1
0
2.15 3.60 3.15
Видео
05.02.23 в 13:30
Истанбулспор Истанбулспор
Аланьяспор Аланьяспор
3.05 3.50 2.24
Видео
05.02.23 в 16:00
Хатайспор Хатайспор
Касымпаша Касымпаша
2.47 3.45 2.75
Видео
05.02.23 в 19:00
Галатасарай Галатасарай
Трабзонспор Трабзонспор
1.83 3.70 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
23:23 · Россия. Премьер-лига
Мампасси может стать игроком «Антальяспора» в понедельник
21:46 · Турция
«Антальяспор» Кудряшова победил «Газиантеп», россиянин не попал в заявку
20:35 · Россия. Премьер-лига
Мампасси перейдёт из «Локомотива» в «Антальяспор»
18:42 · Турция
«Фатих Карагюмрюк» победил в Анкаре, Оздоев провёл полный матч
17:32 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич может перейти в турецкий клуб
13:38 · Германия. Бундеслига
В «Бешикташе» прокомментировали информацию об интересе к Азмуну
13:24 · Россия. Премьер-лига
Источник: Азмун приостановил переговоры с «Локомотивом» 1
03 Февраля
23:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» Кейта может перебраться в Турцию
22:22 · Турция
Бывший футболист «Милана» собирается сменить один турецкий клуб на другой
20:45 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Милсон перебрался в Турцию официально
16:31 · Турция
​Фанаты «Фенербахче» угрожали судье в самолёте
15:22 · Турция
​Озил завершает карьеру
13:16 · Испания. Ла Лига
Янузай перешёл в «Истанбул Башакшехир» официально
13:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Спартак» не заинтересован в Барди
11:55 · Россия. Премьер-лига
Источник: Переговоры по возможному переходу Баринова в «Бешикташ» продолжаются
Все новости
Рекомендуем