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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Селюк рассказал о состоянии своих футболистов, находившихся во время землетрясения в Турции

07 Февраля 2023 • 13:55 Комментировать
Касымпаша
0:0
Антальяспор
отменен

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о последствиях для своих клиентов после землетрясения в Турции, которое произошло вчера, 6 февраля.  

«С моими игроками слава богу всё в порядке. Я хочу сказать, что не только в Турции было землетрясение. Вчера в Израиле отменили много матчей из-за этого», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Напомним, утром, 6 февраля, в отдельных регионах Турции произошло одно из самых сильных землетрясений столетия с магнитудой 7,8 баллов из 10 возможных. По этой причине министр спорта принял решение о приостановке спортивных мероприятий в этой стране.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Турция
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