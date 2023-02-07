Агент Селюк рассказал о состоянии своих футболистов, находившихся во время землетрясения в Турции

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о последствиях для своих клиентов после землетрясения в Турции, которое произошло вчера, 6 февраля.

«С моими игроками слава богу всё в порядке. Я хочу сказать, что не только в Турции было землетрясение. Вчера в Израиле отменили много матчей из-за этого», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Напомним, утром, 6 февраля, в отдельных регионах Турции произошло одно из самых сильных землетрясений столетия с магнитудой 7,8 баллов из 10 возможных. По этой причине министр спорта принял решение о приостановке спортивных мероприятий в этой стране.