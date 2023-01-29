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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» обыграло «Борац» в матче длиной в 120 минут

29 Января 2023 • 18:46 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Борац Баня-Лука
окончен

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Динамо» в воскресенье вечером проводило товарищеский матч против «Бораца». Команда Славиши Йокановича смогла обыграть своих соперников из Боснии и Герцеговины. Финальный свисток прозвучал при счёте 3:2 в пользу «бело-голубых». Авторами голов в составе «Динамо» стали Константин Тюкавин (дубль) и Николас Маричаль.

Стоит сказать, что игра продлилась 120 минут. Она состояла из трёх сокращённых таймов – по полчаса каждый.

Напомним, что в чемпионате России «Динамо» после первой части сезона занимает четвёртое место.

Протокол игры  
Динамо Москва3:2Борац Баня-Лука
  Мркаич Момчило (0:1)
  (2:2)
   
(1:1) Тюкавин Константин  
(2:1) Маричаль Перес Николас  
Тюкавин Константин (3:2)  
Лещук Игорь_MaystorovichФернандес РобертоСкопинцев ДмитрийСазонов СабаЛесовой ДаниилКутицкий АлександрФомин ДаниилСмолов ФёдорЗахарян АрсенБоков Денис
Запасные: Будачёв ИванНгамалё Муми НиколяМаричаль Перес НиколасПаршивлюк СергейТюкавин КонстантинЛаксальт ДиегоГагнидзе ЛукаСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисШагиахметов РусланАлександров МаксимДаса ЭлазарГладышев ЯрославКупцов ИльяЗазвонкин Иван
 
29 января.

 

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