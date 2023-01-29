​«Динамо» обыграло «Борац» в матче длиной в 120 минут

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Динамо» в воскресенье вечером проводило товарищеский матч против «Бораца». Команда Славиши Йокановича смогла обыграть своих соперников из Боснии и Герцеговины. Финальный свисток прозвучал при счёте 3:2 в пользу «бело-голубых». Авторами голов в составе «Динамо» стали Константин Тюкавин (дубль) и Николас Маричаль.

Стоит сказать, что игра продлилась 120 минут. Она состояла из трёх сокращённых таймов – по полчаса каждый.

Напомним, что в чемпионате России «Динамо» после первой части сезона занимает четвёртое место.