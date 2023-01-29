Йоканович: «Тюкавин периодически испытывает давление»

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович высказался о потенциале молодого форварда москвичей Константина Тюкавина.

«Тюкавин — молодой игрок и он периодически испытывает давление. Для нас важны и Смолов, и Тюкавин. Да, сейчас больше играет Федя. Возможно, в будущем больше сыграет Костя», — заявил сербский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Йоканович отметил, что игровое время для Тюкавина будет зависеть о сюжета каждой игры. По мнению тренера, Константин может достичь большего уровня.

В нынешнем сезоне молодой форвард забил пять голов в 16 матчах в рамках Российской премьер-лиги. «Динамо» с 29 баллами находится на четвёртом месте.