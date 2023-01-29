Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович: «Тюкавин периодически испытывает давление»

29 Января 2023 • 20:22 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Борац Баня-Лука
окончен

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович высказался о потенциале молодого форварда москвичей Константина Тюкавина.

«Тюкавин — молодой игрок и он периодически испытывает давление. Для нас важны и Смолов, и Тюкавин. Да, сейчас больше играет Федя. Возможно, в будущем больше сыграет Костя», — заявил сербский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Йоканович отметил, что игровое время для Тюкавина будет зависеть о сюжета каждой игры. По мнению тренера, Константин может достичь большего уровня.

В нынешнем сезоне молодой форвард забил пять голов в 16 матчах в рамках Российской премьер-лиги. «Динамо» с 29 баллами находится на четвёртом месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
21:07 · Россия. Премьер-лига
​Лаксальт: «Динамо» думает о самых высоких целях»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома: «Он доиграет сезон за «Зенит»
20:57 · Россия. Премьер-лига
​Малком не просил «Зенит» об уходе в «ПСЖ» - агент
20:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Меня удивляют некоторые моменты — Тюкавин забивает, а потом всё равно садится на лавку»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал легионеров РПЛ, которые могли бы заиграть в Европе
20:38 · Россия. Первая лига
Яровинский выделил причины ухода Слуцкого из «Рубина»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Источник: Игрок «Бенфики» Конти перешёл в «Локомотив»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Тюкавин периодически испытывает давление»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Главная задача — вернуться в европейские реалии»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Йоканович оценил шансы «Динамо» в чемпионской гонке
19:48 · Россия. Премьер-лига
Гайч продлил контракт с ЦСКА перед отъездом в Италию – источник
19:15 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Каймаков в «Торпедо»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: Тренировки под руководством Горлова могут длиться по два часа
18:46 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» обыграло «Борац» в матче длиной в 120 минут
Все новости
Рекомендуем