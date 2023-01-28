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В «Динамо» рассказали, кто пропустит предстоящий матч против «Бораца»

28 Января 2023 • 15:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Борац Баня-Лука
Через 22 ч. 25 мин.

В московском «Динамо» заявили, что два игрока не смогут принять участие в товарищеском матче против боснийского «Бораца».

Официальный сайт «бело-голубых» сообщил, что нападающий команды Вячеслав Грулёв продолжает заниматься по индивидуальной программе. Помимо него, в контрольной встрече не сыграет защитник Эли Даса, который почувствовал недомогание. Отмечается, что хавбек Матиас Норманн полностью восстановился и вернулся в общую группу.

Товарищеский матч между «Динамо» и «Борацем» состоится завтра, 29 января. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борац Вячеслав Грулёв Матиас Норманн Эли Даса
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ДИНАМО МОСКВА БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА
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