В «Динамо» рассказали, кто пропустит предстоящий матч против «Бораца»

В московском «Динамо» заявили, что два игрока не смогут принять участие в товарищеском матче против боснийского «Бораца».

Официальный сайт «бело-голубых» сообщил, что нападающий команды Вячеслав Грулёв продолжает заниматься по индивидуальной программе. Помимо него, в контрольной встрече не сыграет защитник Эли Даса, который почувствовал недомогание. Отмечается, что хавбек Матиас Норманн полностью восстановился и вернулся в общую группу.

Товарищеский матч между «Динамо» и «Борацем» состоится завтра, 29 января. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.