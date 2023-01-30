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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер «Динамо»: «Главное, что никто не уходит из команды»

30 Января 2023 • 03:01 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Борац Баня-Лука
окончен

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал скромную трансферную кампанию своего экс-клуба - пока что «Динамо» не приобрело ни одного футболиста. По мнению Силкина, это может свидетельствовать как и о проблемах с финансами, так и о том, что у клуба все  порядке с игрой и новые футболисты попросту не нужны.

- Может, из-за финансов бело-голубые пока не взяли ни одного нового футболиста. Главное, что никто не уходит, - цитирует слова Силкина «Рейтинг Букмекеров».

Российский чемпионат для «Динамо» возобновится, напомним, пятого марта поединком с «Крыльями Советов», эта игра состоится в рамках восемнадцатого тура РПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
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