Кашчелан — об отношении в Черногории к россиянам: «Я телевизор не смотрю, может там показывают какие-то ужасы»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан рассказал об отношении в Черногории к русским людям.

По мнению 32-летнего футболиста, отношение к россиянам в его родной стране никак не поменялось.

«Я думаю, что относятся также, как это было и раньше. Пока не заметил никаких негативных проявлений. Хотя знаете, я тут телевизор не смотрю, может там показывают какие-то ужасы (смеётся)», — приводит слова Кашчелана Metaratings.

Кашчелан выступал за «Арсенал» в 2014 году, за который провёл в общей сложности три матча, не отметившись в них результативными действиями. Также в его российской карьере был дзержинский «Химик».