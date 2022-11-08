Кашчелан — об отношении в Черногории к россиянам: «Я телевизор не смотрю, может там показывают какие-то ужасы»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан рассказал об отношении в Черногории к русским людям.
По мнению 32-летнего футболиста, отношение к россиянам в его родной стране никак не поменялось.
«Я думаю, что относятся также, как это было и раньше. Пока не заметил никаких негативных проявлений. Хотя знаете, я тут телевизор не смотрю, может там показывают какие-то ужасы (смеётся)», — приводит слова Кашчелана Metaratings.
Кашчелан выступал за «Арсенал» в 2014 году, за который провёл в общей сложности три матча, не отметившись в них результативными действиями. Также в его российской карьере был дзержинский «Химик».
но еще лучше к гражданам РФ относятся в Монголии. по крайней мере, монгольские власти, обещавшие предоставить гражданство российским беженцам.
все по плану.
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