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Первая лига

В тульском «Арсенале» объяснили, почему не выплатили зарплату Чаушичу

08 Ноября 2022 • 12:08 Комментировать
Арсенал Тула
...
Краснодар-2
13.11 16:00

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал претензию бывшего полузащитника команды Горана Чаушича, который ранее заявил, что клуб не выплатил ему зарплату за последний месяц, из-за чего футболист обратился в суд.

«Дело в том, что его контракт с «Арсеналом» заканчивался 30 июня 2022 года, из Тулы он уехал 21 мая. 15 июня команда собралась на сбор, но Чаушич к тому времени уже подписал контракт с тайским клубом. При действующем, напомню, контракте с «Арсеналом». Как такое возможно? Горану выплачена сумма по его фактическому нахождению в клубе», — приводит слова Балашова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Чаушич провёл в составе команды из Тулы 24 матча, забив в них два гола и отдав две результативные передачи. В настоящий момент 30-летний серб выступает за тайский клуб «Бурирам».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Балашов Арсенал Тула Горан Чаушич
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АРСЕНАЛ ТУЛА КРАСНОДАР-2
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