В тульском «Арсенале» объяснили, почему не выплатили зарплату Чаушичу

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал претензию бывшего полузащитника команды Горана Чаушича, который ранее заявил, что клуб не выплатил ему зарплату за последний месяц, из-за чего футболист обратился в суд.

«Дело в том, что его контракт с «Арсеналом» заканчивался 30 июня 2022 года, из Тулы он уехал 21 мая. 15 июня команда собралась на сбор, но Чаушич к тому времени уже подписал контракт с тайским клубом. При действующем, напомню, контракте с «Арсеналом». Как такое возможно? Горану выплачена сумма по его фактическому нахождению в клубе», — приводит слова Балашова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Чаушич провёл в составе команды из Тулы 24 матча, забив в них два гола и отдав две результативные передачи. В настоящий момент 30-летний серб выступает за тайский клуб «Бурирам».