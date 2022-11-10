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Первая лига

В «Арсенале» рассказали о планах на зимние сборы эксклюзив

10 Ноября 2022 • 15:20 Комментировать
Арсенал Тула
...
Краснодар-2
13.11 16:00
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о планах команды на зимние тренировочные сборы.

«Пока никто ничего не знает. Только планируем, а там, как получится. Как всегда, планируем куда в прошлом году ездили. Конкретики пока нет», — сказал Аджоев.

«Арсенал» выступает в Первой лиге. Команда под руководством Олега Кононова после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидирует в ФНЛ «Алания», у которой в активе 35 очков.

Напомним, что тульский клуб обычно проводит зимние сборы в Турции. Первая лига берёт паузу 25 ноября и возобновится 25 марта 2023 года. Ранее сообщалось, что тульская команда может провести зимние сборы в России.    


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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Арсенал Тула Гурам Аджоев Первая лига
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