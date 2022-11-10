Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью сетевому изданию «» рассказал о планах команды на зимние тренировочные сборы.

«Пока никто ничего не знает. Только планируем, а там, как получится. Как всегда, планируем куда в прошлом году ездили. Конкретики пока нет», — сказал Аджоев.

«Арсенал» выступает в Первой лиге. Команда под руководством Олега Кононова после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидирует в ФНЛ «Алания», у которой в активе 35 очков.

Напомним, что тульский клуб обычно проводит зимние сборы в Турции. Первая лига берёт паузу 25 ноября и возобновится 25 марта 2023 года. Ранее сообщалось, что тульская команда может провести зимние сборы в России.