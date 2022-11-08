Кашчелан: «Дмитрий Аленичев — легенда российского футбола, испытываю к нему большое уважение»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан поделился воспоминаниями об игре под руководством известного российского футболиста и тренера Дмитрия Аленичева.

32-летний черногорец признался, что испытывает огромное уважение к Аленичеву, который, по мнению игрока, является очень сильной личностью.

«Дмитрий Аленичев — легенда российского футбола, испытываю к нему большое уважение. Благодарен тренеру за то время, что я провёл в «Арсенале». Признаться, я многому научился у Аленичева как на футбольном поле, так и в жизни. Всегда воспринимал его как сильную личность, авторитетного и дисциплинированного человека», — приводит слова Кашчелана Metaratings.

Напомним, Аленичев возглавлял «Арсенал» с 2011 по 2015 год, после чего перешёл на работу в московский «Спартак». Последним клубом 50-летнего специалиста на сегодняшний день остаётся красноярский «Енисей», который он покинул в мае 2019 года.