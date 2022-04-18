Ломаев: В РПЛ не бывает лёгких матчей

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился с журналистами клубной пресс-службы мнением по поводу победы над «Краснодаром».

Ломаев сказал, что самарская команда выполнила план на игру и сумела завоевать очень важные три очка. Голкипер отметил, что простых матчей в РПЛ не бывает. Иван добавил, что сыграл на ноль не только он, но и вся команда, а произошло это благодаря тому, что взаимопонимание с защитниками в последнее время стало лучше.

Напомним, что «Крылья Советов» обыграли «Краснодар» со счётом 2:0 и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице.