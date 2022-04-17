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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов выздоровел после коронавируса

17 Апреля 2022 • 08:52 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
1.68 3.80 5.30
Через 7 ч. 18 мин.

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов полностью выздоровел после коронавиурса.

По информации «РБ-Спорт», 23-летний российский вратарь «быков» сдал отрицательный тест на коронавирус и отправился вместе с краснодарской командой на предстоящий матч с самарскими «Крыльями Советов». Сафонов вряд ли сыграет в этом поединке, так что ворота «Краснодара», скорее всего, снова будет защищать юный голкипер Станислав Агкацев.

Напомним, что встреча между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов коронавирус
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17.04  14:00 Арсенал Тула ... Ростов 2.75 3.25 2.75
17.04  16:30 Крылья Советов ... Краснодар 2.22 3.35 3.45
17.04  16:30 Сочи ... Локомотив Москва 2.19 3.45 3.45
17.04  19:00 Нижний Новгород ... Химки 2.48 3.15 3.15
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