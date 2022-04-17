Сафонов выздоровел после коронавируса

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов полностью выздоровел после коронавиурса.

По информации «РБ-Спорт», 23-летний российский вратарь «быков» сдал отрицательный тест на коронавирус и отправился вместе с краснодарской командой на предстоящий матч с самарскими «Крыльями Советов». Сафонов вряд ли сыграет в этом поединке, так что ворота «Краснодара», скорее всего, снова будет защищать юный голкипер Станислав Агкацев.

Напомним, что встреча между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.