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Тренер «Крыльев Советов»: Стиль позволяет «Краснодару» не терять лицо

18 Апреля 2022 • 08:16 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Краснодар
окончен

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу игрового стиля «Краснодара».

Осинькин сказал, что стиль игры «Краснодара», несмотря на потерю внушительной группы игроков, позволяет команде не терять лицо и добиваться результатов. Игорь отметил, что видно, что у краснодарской команды есть потенциал и перспективы на будущее. Тренер добавил, что с «быками» будет трудной любой команде.

Напомним, что «крылышки» обыграли «Краснодар» со счётом 2:0. На данный момент «быки» занимают пятую строчку в таблице. Самарский клуб идёт на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Игорь Осинькин
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