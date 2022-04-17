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«Крылья Советов» уверенно переиграли «Краснодар» и взлетели на шестую позицию

17 Апреля 2022 • 18:24 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Краснодар
окончен

«Крылья Советов» и «Краснодар» сошлись в рамках 25-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Крылья Советов 2:0Краснодар
(1:0) Сарвели Владислав24'   
(2:0) Глушенков Максим53'   
Ломаев ИванБейл ГленнГапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийКоваленко АлександрЯкуба Денис  73' (Витюгов Максим (  73') Ежов Роман   62'Сарвели Владислав  74' (Пиняев Сергей (  74') Зиньковский Антон  82' (Соколов Артём (  82') Глушенков Максим  74' (Цыпченко Дмитрий (  74')
Запасные: Фролов ЕвгенийТепляков ВладиславЛиповой ДанилОвсянников БогданИгнатьев ИванСмирнов ДанилаБарач МатеоБожин Сергей
Сафонов МатвейЧернов Евгений  46' (Волков Сергей Евгеньевич (  46') Мартынович Александр  46' (Мацукатов Алекс (  46') Бородин Сергей Алексеевич   77'  81' (Сорокин Егор (  81') Исаенко ОлегЯкимов Вячеслав   35'Рейхмен БогданОлусегун ОлакунлеМанелов ИраклийИльин Владимир  70' (Самко Владислав (  70') Кривцов Никита   44'  46' (Литвинов Вячеслав (  46'   55')
Запасные: Апеков РусланАгкацев СтаниславГородов Евгений
17 апреля. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

Для команды, потерявшей несколько системообразующих легионеров и нового главного тренера, «Краснодар» прекрасно проводит весну. По потерянным очкам «быки» находятся даже в топ-4, попадая в виртуальные (на данный момент) еврокубки. Тем более удивительно было видеть букмекерский расклад – в качестве явного фаворита выделяли «Крылья Советов». Команда Игоря Осинькина конечно хороша, но дома играет нестабильно. Две недели назад вот проиграли «Уфе» на своём поле.

Однако матч против «Краснодара» самарцы провели очень достойно, с позиции силы. «Быки» вновь предстали в составе ослабленном – Олусегун, Манелов, Кривцов, Рейхмен и Якимов появились в старте. И по большей части только отбивались, потому что в первом тайме опасными атаками становились только самарские. Один только Роман Ежов имел два шанса на быстрый гол: сначала замыкал прострел Глушенкова, но не попал в пустой угол, а затем не сумел закрутить в угол метров с 15.

Постоянные атаки «Крыльев» привели к закономерному результату в середине первого тайма. Антон Зиньковский на левом фланге расправился с Исаенко и подал в центр штрафной площади. Матвей Сафонов пролетел мимо мяча, а Владиславу Сарвели осталось лишь пробить по опустевшим воротам – 1:0. Под конец тайма ещё один шанс создали хозяева после хорошей подачи. С правого края полетел мяч на ближний угол вратарской, откуда пробил Солдатенков – в створ не попал. Повезло гостям.

Вторую половину встречи Александр Сторожук начал с тройной замены (появились Волков, Литвинов и Мацукатов), а «Краснодар» наконец-то создал неплохой момент. Рейхмен завершал атаку плотным ударом с угла вратарской площади, но немного не попал в дальний. Однако интриге не суждено было вернуться, наоборот, «Крылья Советов» забили второй гол и успокоили молодой «Краснодар».

Якуба не посмотрел на фол против Зиньковкого и разогнал контратаку передачей на Глушенкова. Максим по левому флангу убежал к воротам Сафонова, вошёл в штрафную площадь и неожиданно прошил Матвея ударом в ближний угол – 2:0. Самарцы получили уверенное преимущество и далее спокойно вели игру, не позволяя краснодарцам даже задуматься о мифическом камбэке.

В итоге «Крылья Советов» уверенно победили и совершили бросок на шестую позицию. Давненько команда из Самары не была так высоко в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар
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окончен Арсенал Тула 1:2 Ростов
окончен Крылья Советов 2:0 Краснодар 1.65 3.85 5.50
окончен Сочи 2:2 Локомотив Москва 2.19 3.45 3.45
17.04  19:00 Нижний Новгород ... Химки 2.48 3.15 3.15
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