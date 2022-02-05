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Алексей Березуцкий пошутил: «Дзагоев нам уже практически не нужен»

05 Февраля 2022 • 21:44 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Нордшелланн
окончен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube ответил на вопросы о матче с «Норшелланном» (1:0), связке защитников и Кирилле Набабкине.

- Как вам матч? Довольны ли командой и проделанной работой?

- Да, доволен. В первую очередь, это вторая игра за три дня. Понятно, что ребята еще не готовы так играть, поэтому старались нагрузку распределить по мере возможности. В обороне это сделать немного проще, чем в средней и атакующей линии, но я доволен, что ребята выдержали и хорошо подвигались, скажем так.

- Кирилл Набабкин уже играет в опорной зоне. После сегодняшнего гола, может быть, вы его еще выше подвинете?

- Мы попробуем, почему нет? Одно понятно точно - Алан Дзагоев нам уже практически не нужен. Наба спокойно играет на позиции опорного и еще забивает (улыбается).

- Кого вы можете отметить по сегодняшней игре как тренер?

- Понятно, что мы в первую очередь смотрим на тактические ошибки. Физическое состояние неидеальное, но претензий по самоотдаче ни к кому нет, это основное и то, что радует.

- В обороне второй матч подряд начинает связка Бийол - Фукс. Это оптимальный вариант на сегодня, или просто сборы, и наигрываются разные связи?

- Сборы. Кому-то надо большую работу проделать в зависимости от физической готовности, а кому-то - меньшую, но и связки тоже стараемся смотреть.

- Сегодня не было видно в составе Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова. Можно по ним прояснить ситуацию?

- Все очень просто, они уже проделали индивидуальную работу. Они просто-напросто не до конца готовы. Алан вообще много пробежал сегодня с тура, но на поле ему еще чуть-чуть рановато. Ильзат - точно такая же история, индивидуальная работа. Я думаю, с завтрашнего дня они уже приступят к работе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев Алексей Березуцкий Кирилл Набабкин
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