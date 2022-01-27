Мексиканский форвард может заменить Чалова в ЦСКА

Нападающий «Хетафе» Хосе Масиас в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА. Иван Карпов в своём телеграм-канале поделился информацией, согласно которой «армейцы» могут приобрести Масиаса на замену Фёдору Чалову, который, вероятно, уйдёт в аренду.

Напомним, что ранее Чалов был близок к переходу на правах аренды во французский «Брест», но сделка так и не состоялась. Если Фёдор не уйдёт из ЦСКА, то клуб вряд ли подпишет нового форварда.

Отметим, что в этом сезоне Хосе Масиас выступает на правах аренды за «Хетафе». Права на футболиста всё ещё принадлежат мексиканской «Гвадалахаре».