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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА минимально обыграл «Нордшелланн»

05 Февраля 2022 • 19:12 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Нордшелланн
окончен

В субботу ЦСКА проводил контрольный матч против «Нордшелланна». Команда Алексея Березуцкого победила со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кирилл Набабкин, расписавшийся в воротах датской команды на исходе часа игрового времени.

Ознакомиться с тем, как развивались события в матче ЦСКА – «Нордшелланн» можно на LiveResult, где проходила текстовая трансляция.

Первую официальную игру в 2022 году ЦСКА проведёт через три недели – 26 февраля. Команда Алексея Березуцкого будет играть против «Спартака» в главном дерби Москвы.

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:0Нордшелланн
(1:0) Набабкин Кирилл58'   
Акинфеев ИгорьБийол ЯкаФукс БруноФернандес МариоЩенников ГеоргийОбляков ИванМухин МаксимЭджуке ЧидераЯковлев ВладиславЯзиджи ЮсуфЗаболотный Антон
Запасные: Боков ДанилаДивеев ИгорьМедина ХесусМагнуссон ХёрдурВасин ВикторНабабкин КириллТороп Владислав
Хансен Андреас IIIХансен КианМарксен ЭрикВилладсен ОливерСвенссон ДаниэльКристенсен ЯкобАндерсен Магнус IIAndreas SchjelderupАнтман ОливерБеньямин НюгренСаймон Адингра
05 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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