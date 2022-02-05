​ЦСКА минимально обыграл «Нордшелланн»

В субботу ЦСКА проводил контрольный матч против «Нордшелланна». Команда Алексея Березуцкого победила со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кирилл Набабкин, расписавшийся в воротах датской команды на исходе часа игрового времени.

Ознакомиться с тем, как развивались события в матче ЦСКА – «Нордшелланн» можно на LiveResult, где проходила текстовая трансляция.

Первую официальную игру в 2022 году ЦСКА проведёт через три недели – 26 февраля. Команда Алексея Березуцкого будет играть против «Спартака» в главном дерби Москвы.

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.