ЦСКА активно работает на трансферном рынке: Три футболиста, которые могут заменить Чалова

Зимой московский клуб усилился вингером «Нью-Йорк Сити» Хесусом Мединой и арендованным у «Лилля» атакующим полузащитником Юсуфом Язиджи, но на этом селекционная работа не завершена. После ухода Чалова в «Базель» ЦСКА остался фактически с единственным центральным форвардом Антоном Заболотным. 19-летний Владислав Яковлев – не того уровня нападающий, чтобы конкурировать за место в основном составе. Не рассчитывают «красно-синие» и на 21-летнего малийца Лассану Н'Диайе, вернувшегося из «Текстильщика», где он играл в аренде.

Как только отъезд Фёдора в Швейцарию был оформлен, «армейцы» активно начали поиски футболиста в линию атаки. Трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля, и времени ещё достаточно, чтобы усилить проблемную позицию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроках, которые входят в сферу интересов ЦСКА и смогут сыграть на позиции Чалова.

Хосе Масиас («Гвадалахара»)

Трансферная стоимость: 7 млн евро

Несколько дней назад «Хетафе» досрочно прекратил аренду мексиканского нападающего Хосе Масиаса. 22-летний форвард провёл 7 матчей в текущем сезоне Ла Лиги, но не отличился результативными действиями. Соглашение с «Хетафе» было рассчитано до конца сезона, но футболист не впечатлил руководство клуба. Трансферная стоимость мексиканца упала с 10 до 7 млн евро, что выгодно для потенциальных покупателей, в том числе ЦСКА.

Мариньо («Фламенго»)

Трансферная стоимость: 3,5 млн евро

В конце января «Фламенго» выкупил у «Сантоса» контракт Мариньо за скромные 1,15 млн евро. Впрочем, точку в этой истории пока ставить рано. Дело в том, что у «Фламенго» сейчас сильная линия атаки, и есть большие сомнения, что Мариньо будет проходить в состав. ЦСКА был бы не против аренды. На месте вингера Чалов нередко конкурировал с Ахметовым. Учитывая то, что Чалова в команде уже нет, а на Ахметова «армейцы» не сильно надеются, аренда Мариньо выглядит не таким уж и плохим вариантом.

Пер Фрик («Эльфсборг»)

Трансферная стоимость: 1,2 млн евро

29-летний шведский форвард Пер Фрик засиделся в «Эльфсборге», за который он выступает с 2013 года. В текущем сезоне Лиги конференций у него 5 голов в 5 матчах. Фрик – опытный футболист, у которого имеется 10 матчей за сборную Швеции. Рыночная стоимость футболиста составляет скромные 1,2 млн евро. Преимущество в том, что Пер, как и Чалов, кроме своего основного амплуа, может сыграть оттянутого нападающего и правого вингера.

Владислав АВРАМЕНКО