Александр Кержаков - о 4 запасных: «Хотелось бы иметь больше народа в заявке, но таковы реалии у нас»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Посмотрев на вашу заявку, в глаза бросается, что в запасе всего четыре человека. Насколько это осложняет вам работу?

- Конечно, наверное, хотелось бы иметь больше народа в заявке, но таковы реалии у нас. По травмам, по болезням сколько имеем.

- Что можете сказать по сегодняшнему сопернику? Вы впервые в Грозном в качестве тренера. Остались ли какие-то воспоминания как у игрока?

- Давайте так: я думаю, что каждой команде в любом состоянии всегда тяжело играть в Грозном.