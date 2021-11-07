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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нижний Новгород» не выстоял под атаками «Ахмата»

07 Ноября 2021 • 20:54 Комментировать
Ахмат
3:1
Нижний Новгород
окончен

В последнем матче 14-го тура «Ахмат» принимал «Нижний Новгород», испытывающий жуткий кадровый голод. Грозненцы сегодня доминировали на поле. В первом тайме моментов почти не было, на 40-й минуте Мохамед Конате получил ответный пас от Евгения Харина и открыл счет. Кирилл Косарев отыграл один гол, но это был лишь проблеск со стороны гостей. Мощное давление «Ахмата», многочисленные сэйвы Артура Нигматуллина и перекладина ворот гостей, после чего мяч рикошетом от ноги и лица Даниила Пенчикова влетел в сетку своих ворот. Напоследок Даниил Уткин со средней дистанции поставил точку - 3:1.

«Ахмат» вышел на 10-е место, а вот их соперник на грани стыковых матчей.

Протокол игры  
Ахмат 3:1 Нижний Новгород
(1:0) Конате Мохамед II 40'    
    55' Косарев Кирилл (1:1)
(2:1) Пенчиков Даниил 72'    
(3:1) Уткин Даниил 90'    
Шелия Гиорги Быстров Марат Семёнов Андрей Нижич Зоран Богосавац Мирослав Тимофеев Артём Коновалов Игорь   15'   77' (Швец Антон (   77') Карапузов Владислав   66' (Архипов Артём (   66') Уткин Даниил Харин Евгений   66' (Садулаев Лечи (   66'   79') Конате Мохамед II   78' (Янку Габриэль (   78')
Запасные: Полярус Артём Гудиев Виталий Иналкаев Абубакар Лысцов Виталий Мелихов Александр Себаи Сенин Пуцко Александр Тодорович Дарко
Нигматуллин Артур Каккоев Никита Гоцук Кирилл   46' (Миладинович Иван (   46') Кечкеш Акош Пенчиков Даниил Шарипов Альберт Калинский Николай   38' Юлдошев Иброгимхалил Берковский Илья Ткачук Денис Балай Беким   52' (Косарев Кирилл (   52')
Запасные: Синицын Андрей Галаджан Артём
07 ноября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

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Нижний Новгород Ахмат
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