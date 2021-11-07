«Нижний Новгород» не выстоял под атаками «Ахмата»

В последнем матче 14-го тура «Ахмат» принимал «Нижний Новгород», испытывающий жуткий кадровый голод. Грозненцы сегодня доминировали на поле. В первом тайме моментов почти не было, на 40-й минуте Мохамед Конате получил ответный пас от Евгения Харина и открыл счет. Кирилл Косарев отыграл один гол, но это был лишь проблеск со стороны гостей. Мощное давление «Ахмата», многочисленные сэйвы Артура Нигматуллина и перекладина ворот гостей, после чего мяч рикошетом от ноги и лица Даниила Пенчикова влетел в сетку своих ворот. Напоследок Даниил Уткин со средней дистанции поставил точку - 3:1.
«Ахмат» вышел на 10-е место, а вот их соперник на грани стыковых матчей.
Протокол игры
|Ахмат
|3:1
|Нижний Новгород
|(1:0) Конате Мохамед II 40'
|55' Косарев Кирилл (1:1)
|(2:1) Пенчиков Даниил 72'
|(3:1) Уткин Даниил 90'
Шелия Гиорги • Быстров Марат • Семёнов Андрей • Нижич Зоран • Богосавац Мирослав • Тимофеев Артём • Коновалов Игорь 15' 77' ( Швец Антон ( 77') • Карапузов Владислав 66' ( Архипов Артём ( 66') • Уткин Даниил • Харин Евгений 66' ( Садулаев Лечи ( 66' ) • 79'Конате Мохамед II 78' ( Янку Габриэль ( 78')
Запасные: Полярус Артём • Гудиев Виталий • Иналкаев Абубакар • Лысцов Виталий • Мелихов Александр • Себаи Сенин • Пуцко Александр • Тодорович Дарко
Нигматуллин Артур • Каккоев Никита • Гоцук Кирилл 46' ( Миладинович Иван ( 46') • Кечкеш Акош • Пенчиков Даниил • Шарипов Альберт • Калинский Николай • 38'Юлдошев Иброгимхалил • Берковский Илья • Ткачук Денис • Балай Беким 52' ( Косарев Кирилл ( 52')
Запасные: Синицын Андрей • Галаджан Артём
07 ноября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).