«Нижний Новгород» не выстоял под атаками «Ахмата»

В последнем матче 14-го тура «Ахмат» принимал «Нижний Новгород», испытывающий жуткий кадровый голод. Грозненцы сегодня доминировали на поле. В первом тайме моментов почти не было, на 40-й минуте Мохамед Конате получил ответный пас от Евгения Харина и открыл счет. Кирилл Косарев отыграл один гол, но это был лишь проблеск со стороны гостей. Мощное давление «Ахмата», многочисленные сэйвы Артура Нигматуллина и перекладина ворот гостей, после чего мяч рикошетом от ноги и лица Даниила Пенчикова влетел в сетку своих ворот. Напоследок Даниил Уткин со средней дистанции поставил точку - 3:1.

«Ахмат» вышел на 10-е место, а вот их соперник на грани стыковых матчей.