Талалаев: «Кержаков - молодой прогрессивный тренер, который удивляет Премьер-лигу»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сложный матч сегодня ожидается, на ваш взгляд? Что скажете о сопернике?

- Мне кажется, замечательный матч должен быть, не то, что сложный. Мне очень приятно видеть здесь нижегородцев. Как ни приезжает команда, всегда есть знакомые, с кем мы вместе работали, вместе прошли футбольную жизнь. Мне в Нижнем Новгороде тоже довелось поработать. Хорошая команда, играет в хороший футбол, молодой прогрессивный тренер, который удивляет Премьер-лигу. У нас возвращаются потихонечку травмированные в строй. Другой вопрос: в каком они состоянии? Но это тоже дает возможность надеяться на хороший красивый футбол.