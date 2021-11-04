​Тренера «Нижнего Новгорода» Хазова дисквалифицировали на три матча

На официальном сайте РФС была опубликована информация по итогам последнего заседания КДК. Среди прочего, можно отметить трёхматчевую дисквалификацию Антона Хазова, входящего в тренерский штаб «Нижнего Новгорода». Наказание связано с оскорбительным поведением – сообщалось, что Хазов получил красную карточку в подтрибунном помещении за высказывания в адрес рефери на игре против «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» в прошлом туре обыграл «Нижний Новгород» на выезде со счётом 2:1. Нижегородцы на текущий момент занимают одиннадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.