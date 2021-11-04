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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тренера «Нижнего Новгорода» Хазова дисквалифицировали на три матча

04 Ноября 2021 • 13:49 Комментировать
Ахмат
...
Нижний Новгород
07.11 19:00

На официальном сайте РФС была опубликована информация по итогам последнего заседания КДК. Среди прочего, можно отметить трёхматчевую дисквалификацию Антона Хазова, входящего в тренерский штаб «Нижнего Новгорода». Наказание связано с оскорбительным поведением – сообщалось, что Хазов получил красную карточку в подтрибунном помещении за высказывания в адрес рефери на игре против «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» в прошлом туре обыграл «Нижний Новгород» на выезде со счётом 2:1. Нижегородцы на текущий момент занимают одиннадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Антон Хазов
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