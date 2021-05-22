Агент Индзаги: «Никаких контактов со «Спартаком» не было»

Агент главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги, Туллио Тинти, дал комментарий относительно данных о возможной работе его клиента в России. В пятницу Зарема Салихова вышла из совета директоров «Спартака» из-за того, что решительным образом не согласна с кандидатурой нового рулевого «красно-белых» Руя Витории. Некоторые источники сообщили о том, что ее фаворитом был именно Индзаги.

«Никаких контактов со «Спартаком» не было. Поехал бы Симоне в Россию? Не знаю», - цитирует слова представителя футболиста «РБ-Спорт». Тинти добавил, что его клиент вполне может продлить сотрудничество с «орлами». Индзаги тренирует римский клуб вот уже пять лет.