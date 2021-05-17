Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Де Дзерби подвтердил, что сменит «Сассуоло» на «Шахтёр»

17 Мая 2021, 00:20,

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби объявил о том, что в конец сезона покинет команду. Один из самых перспективных специалистов Европы подтвердил, что его следующим клубом станет донецкий «Шахтёр», который провалил завершившийся сезон, уступив все внутренние трофеи киевскому «Динамо».

- Перед матчем с «Дженоа» на прошлой неделе я поговорил с клубом и футболистами, - приводит слова де Дзерби Sky Sport Italia. - Я объявил им об уходе. Это решение на  самом деле далось мне непросто. Я не чувствую себя счастливым из-за этого, но так поступаю, потому что вижу, что больше ничего не смогу дать этой команде.

В Серии А «Сассуоло» борется за седьмое место с «Ромой».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Сассуоло, Роберто де Дзерби
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