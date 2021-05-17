Де Дзерби подвтердил, что сменит «Сассуоло» на «Шахтёр»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби объявил о том, что в конец сезона покинет команду. Один из самых перспективных специалистов Европы подтвердил, что его следующим клубом станет донецкий «Шахтёр», который провалил завершившийся сезон, уступив все внутренние трофеи киевскому «Динамо».

- Перед матчем с «Дженоа» на прошлой неделе я поговорил с клубом и футболистами, - приводит слова де Дзерби Sky Sport Italia. - Я объявил им об уходе. Это решение на самом деле далось мне непросто. Я не чувствую себя счастливым из-за этого, но так поступаю, потому что вижу, что больше ничего не смогу дать этой команде.

В Серии А «Сассуоло» борется за седьмое место с «Ромой».