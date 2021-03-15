Пантелеев: «Над ЦСКА победа ценнее будет, чем над «Зенитом»

Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите про ромбик, который вы показали во время игры. Что это было?

- Это не я показал, а Ломовицкий. Он принадлежит «Спартаку», поэтому показал.

- Правильно ли мы понимаем, что эта победа - не только три очка для Тулы после того, что был совсем недавно, когда было и 0:3, и 0:4 от «Сочи» и «Локомотива»?

- Эти три очка позволят нам немного выдохнуть и перевести дух. Конечно, сейчас психологически будет легче, я думаю.

- Показалось, что когда вы обыграли «Зенит» на Кубок, что больше не будет таких провалов, как в прошлом сезоне. Но последовало два поражения. Что изменилось перед игрой с ЦСКА?

- Все понимают наше турнирное положение, соответственно все выходили на этот матч с запредельным настроем и желанием победить. В первом круге неудачно сыграли против этой команды, и хотелось как-то реабилитироваться в этом плане.

- Расскажите о том, как вы выстраивали игру в матче с ЦСКА? Насколько повлияло качество газона, упростилась игра Тулы или нет, с тактической точки зрения?

- Мы выходили на разминку, поле было нормальное. Мяч нормально катился, не дробил, а когда минуте на 30 или после первого тайма, конечно, оно немного подубилось. Выходили, позиционная оборона у нас была. Очень хотели начать агрессивно, прессинговать, понимали, что если будем правильно прессинговать, то будут шансы. Второй гол забили как раз после отбора мяча, убежали в быструю атаку, хорошо, что удалось забить в этой игре.

- Какие слабые стороны ЦСКА Дмитрий Парфёнов подмечал перед этой игрой?

- Да не было никаких слабых сторон. От себя скажу, что договорились с ребятами по ситуации прессинговать, когда будет получаться и слышать подсказ от игроков с центра поля и всем вместе прессинговать. Чтобы по одному не бегать и не обрезаться.

- Когда пошли удаления, о чем вы подумали?

- Я в раздевалке в этот момент смотрел матч уже концовку. Подумал, что надо терпеть до конца, чтобы ребята дотерпели, потому что было очень опасно. В конце начали давить и начали забросы делать. Потому что понимали, что низом уже что-то не проходит, поменяли игру. Плюс у них вся атака только вперед пошла, даже, наверное, Влашич опустился в опорную зону, и он уже в конце там начал мяч разыгрывать в центре поля

- Сравните свои эмоции после победы над «Зенитом» и ЦСКА.

- «Зенит», понятно, что было приятно выиграть и пройти дальше в Кубке. Думаю, над ЦСКА победа ценнее будет, потому что это все-таки чемпионат. Как мы уже смотрим в таблицу, над ЦСКА победа лучше, и было больше эмоций после этой игры. Концовка была очень жаркая, поэтому я думаю, что над ЦСКА.