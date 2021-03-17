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Талалаев: «Арсенал» очень агрессивный в первом тайме, поэтому основная задача ставилась, чтобы не пропустить до перерыва»

17 Марта 2021, 23:02,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Быстрый гол Ильина во втором тайме насколько серьезно повлиял на игру?

- Конечно, повлиял. Мы знаем, что Тула очень агрессивна в первом тайме, поэтому основная задача ставилась, чтобы не пропустить до перерыва и постараться реализовать свои моменты, что у нас и получилось. Мы ориентировали команду на то, что надо ждать своего момента и постараться его реализовать. Получилось в самом начале тайма. Конечно, 2:0 - это большое преимущество для команды, которая приезжает играть в гости после сложнейшей игры с ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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