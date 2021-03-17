«Ахмат» прервал серию из трёх поражений подряд, дома одолев тульский «Арсенал»

Программа 23-го тура РПЛ продолжилась в Грозном, где «Ахмат» принял тульский «Арсенал».

Тульские «канониры» - создатели одной из самых громких сенсаций прошлого тура, завершившегося всего три дня назад. Футболисты Дмитрия Парфёнова голами экс-спартаковцев обыграли ЦСКА, остудив медальный пыл «армейцев». Победа эта стоила дорого. В компенсированное уже время по красной карточке получили Довбня и Громыко, пропустившие матч с «Ахматом» из-за дисквалификации.

У грозненской же команды была запредельная мотивация. Ведь «Арсенал» в прошлом туре прервал серию из двух поражения, а «Ахмат» - продолжил. К домашнему матчу против «канониров» футболисты Андрея Талалаева подходили с ужасающей статистикой, в 2021-м году проиграны все три матча в РПЛ с общим счётом 1:8. Игра против команды из зоны вылета - самое время, чтобы прервать неудачный отрезок.

Очный матч «Ахмата» и «Арсенала» только подтвердил, что команды находятся в скверной форме. Очень долго входили в игру, очень медленно атаковали, очень много ошибались футболисты. На правах хозяев более активно действовали грозненцы, однако моменты создавались с огромным трудом. Самый интересный шанс в первые полчаса придумал Харин, перехвативший мяч в центре поля. Ильин развил контратаку, а завершал её Исмаэл, с угла штрафной площади пробивший в штангу.

В следующей атаке «Ахмат» всё-таки открыл счёт. Помог штрафной удар, который привёз Сокол, а заработал - опять же Харин. А отличился Андрей Семёнов, опередивший Григалаву и ногой замкнувший кросс Исмаэла - 1:0.

На старте второй половины встречи «Ахмат» провёл разящую атаку, которая по сути и завершила борьбу в матче. Марат Быстров выкрутил отличный навес на дальнюю штангу, а там беспрепятственно пробил Владимир Ильин, пустив мяч под Шамовым - 2:0.

Могли хозяева сделать счёт крупным, но Ильин пожадниал в быстром выпаде. Сам пробил Владимир, хотя поперёк бежал абсолютно свободный Исмаэл, а удар Ильина из-под перекладины вытащил Шамов. «Ахмат» впервые в 2021-м году победил в РПЛ, но остался при своих - на 11-м месте. «Арсенал» тоже не изменил позиции, завис над зоной вылета.