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Ильин: «Настраивались как всегда, может быть даже чуть-чуть больше, потому что давно не побеждали»

17 Марта 2021, 22:54,

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Арсенал» (2:0) Владимир Ильин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень важная и долгожданная победа. Особенно она важна тем, что мы ее одержали дома. Болельщики заждались, все в хорошем настроении. Сейчас чуть отдохнем и будем готовиться к следующей игре.

Настраивались как всегда, может быть даже чуть-чуть больше, потому что давно не побеждали. Дома приятно победить и добыть важные очки. Поэтому настрой был запредельным, я думаю, как у меня, так и у всей команды.

Просто психологически получается, что мы получили комфортное преимущество, забив два. Где-то уже пытались сыграть на контратаках, подловив соперника, потому что счет позволял нам сыграть так, поспокойнее.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Владимир Ильин
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