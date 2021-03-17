Ильин: «Настраивались как всегда, может быть даже чуть-чуть больше, потому что давно не побеждали»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Арсенал» (2:0) Владимир Ильин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень важная и долгожданная победа. Особенно она важна тем, что мы ее одержали дома. Болельщики заждались, все в хорошем настроении. Сейчас чуть отдохнем и будем готовиться к следующей игре.

Настраивались как всегда, может быть даже чуть-чуть больше, потому что давно не побеждали. Дома приятно победить и добыть важные очки. Поэтому настрой был запредельным, я думаю, как у меня, так и у всей команды.

Просто психологически получается, что мы получили комфортное преимущество, забив два. Где-то уже пытались сыграть на контратаках, подловив соперника, потому что счет позволял нам сыграть так, поспокойнее.