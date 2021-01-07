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«Боруссия» проявляет интерес к Азмуну

07 Января 2021, 21:09,

Евро-Футбол.Ру

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун интересен дортмундской «Боруссии», сообщает Tuttomercatoweb. По сведениям сайта, руководство российского клуба оценивает своего форварда в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах за клуб Азмун провёл 20 игр и отметился 11 голами (один из них с пенальти) и двумя голевыми передачами. Примечательно, что все результативные действия 26-летний иранец заработал в розыгрыше РПЛ.

«Боруссия» на данный момент находится  в Бундеслиге на четвертом месте с 25 набранными очками, отставая от лидера на 8 баллов.

Трансферная стоимость Азмуна оценивается в 23 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Боруссия Дортмунд, Сердар Азмун
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