«Боруссия» проявляет интерес к Азмуну

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун интересен дортмундской «Боруссии», сообщает Tuttomercatoweb. По сведениям сайта, руководство российского клуба оценивает своего форварда в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах за клуб Азмун провёл 20 игр и отметился 11 голами (один из них с пенальти) и двумя голевыми передачами. Примечательно, что все результативные действия 26-летний иранец заработал в розыгрыше РПЛ.

«Боруссия» на данный момент находится в Бундеслиге на четвертом месте с 25 набранными очками, отставая от лидера на 8 баллов.

Трансферная стоимость Азмуна оценивается в 23 млн евро.