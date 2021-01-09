Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»

09 Января 2021, 22:25,

Instagram

Сохранит ли «Бавария» лидерство по итогам 15-го тура Бундеслиги, решалось в матче «РБ Лейпцига» и «Боруссии» из Дортмунда.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
    55' Санчо Джедон (0:1)
    71' Холанн Эрлинг (0:2)
    84' Холанн Эрлинг (0:3)
(1:3) Сорлот Александр 90'    
Гулачи Петер Орбан Вилли Юпамекано Део Хальстенберг Марсель Адамс Тайлер Хайдара Амаду   71' (Хи-Чан Хван (   71') Забитцер Марсель   61' (Сорлот Александр (   61') Анхелиньо Хосе Ольмо Дани Форсберг Эмиль   61' (Клостерманн Лукас (   61') Поульсен Юссуф   88' (Самарджич Лазар (   88')
Запасные: Мартель Эрик Мукиэле Норди Мартинес Хосеп Вос Йоша Борковски Деннис
Бюрки Роман Мёнье Тома Аканджи Мануэль   73' Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль Витсель Аксель   30' (Джан Эмре (   30') Делани Томас   32'   69' (Загаду Дан-Аксель (   69') Санчо Джедон   85' (Тиггес Штеффен (   85') Ройс Марко   85' (Брандт Юлиан (   85') Джованни Рейна Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу Пищек Лукаш Мукоко Юссуфа Шульц Нико Унбехаун Лука
09 января. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

В пятницу «Бавария» умудрилась проиграть мёнхенгладбахской «Боруссии», ведя по ходу встречи 2:0, и тем самым мюнхенцы поставили под вопрос своё первое место по итогам 15-го тура Бундеслиги. Сдвинуть баварскую машину с пьедестала мог «РБ Лейпциг», для этого «быкам» нужно было победить дома дортмундскую «Боруссию». «Шмели», в свою очередь, не могли похвастать такой возможностью, поскольку имели 25 очков и отставали от «Баварии» не на два, а на восемь баллов. Понятно, что дортмундцы думали о поднятии себя в лигочемпионскую зону, но антиболельщики «Баварии» переживали за «РБ Лейпциг».

Первый тайм получился откровенно скучным. Ну что такое три удара по воротам на двоих, из которых в створ полетел лишь один? Согласитесь, это странно для турнира, который славится взрывами результативности. К слову, до перерыва стреляли по воротам только хозяева, а гости, чей суперфорвард Холанн обычно наводит холодок на спины чужих защитников, вообще никак не тревожили Гулачи – ни прямо, ни косвенно. С другой стороны, «Боруссия» пока только ищет саму себя под руководством молодого наставника Эдина Терзича.

На 49-й минуте Ройсу удалось открыться на левом полуфланге под пас партнёра, Марко пальнул в ближний угол, и Гулачи перевёл мяч на угловой. И этот корнер тоже заставил хозяев понервничать, поскольку Джан выиграл верх у двух оппонентов и пробил лишь чуть-чуть над перекладиной. «Боруссия» порезвее смотрелась в начале второго тайма, и конвертация её игрового преимущества в результативное не заставила себя долго ждать. В атаке на скорости Холанн прострелил с правого полуфланга, Ройс коснулся мяча, практически не изменив его направления, и свободный Санчо без проблем поразил левый нижний угол (0:1).

Embed from Getty Images

Мечты «Лейпцига» о первом месте стали растворяться, ведь гости продолжили нажимать в атаке. На 65-й минуте Холанн оказался с глазу на глаз с Гулачи на территории левого полуфланга и смачно засадил снаряд в верхнюю планку. «Лейпциг», правда, тут же ответил своим попаданием в каркас ворот – Ольм отправил мяч низом в левую штангу. Сравняй «быки» счёт – и игра могла развернуться. Но те не сравняли, и игра не развернулась.

«Боруссия», здорово прибавившая во втором тайме, образцово-показательно добила своего соперника со второго места в таблице. На 71-й минуте Холанн чётко замкнул головой в сетку навес слева от Санчо, а на 84-й норвежский вундеркинд оформил дубль, выйдя после паса Ройса один на один с Гулачи и мастерски того переиграв (0:3).

Embed from Getty Images

То, что происходило на поле после перерыва, было совсем не похоже на то, что происходило до него. «Боруссия» по-настоящему включилась и с запасом переиграла «Лейпциг». И пусть хозяева забили гол престижа в добавленное время – Сорлот вогнал мяч в створ на добивании после своего же отраженного удара, всё равно победа дортмундцев более чем заслуженная. «Шмели» помогли «Баварии», оставив её на первом месте, а то ведь если бы «Лейпциг» набрал три очка, на первом месте оказался бы именно он.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Бундеслига, Чемпионат Германии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола