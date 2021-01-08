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«РБ Лейпциг» интересуется Янисом Хаджи

08 Января 2021, 20:38,


Полузащитник шотландского «Рейнджерс» Янис Хаджи может продолжить карьеру в «РБ Лейпциге». Немецкий клуб в ближайшее время собирается сделать официальное предложение, сообщает Mundo Deportivo.

22-летний румынский полузащитник стал известен европейским скаутам после чемпионата Европы U-21, где Янис в четырех матчах за сборную Румынии отметился двумя голами.

В текущем сезоне Хаджи во всех турнирах провёл за «Рейнджерс» 26 игр, забил четыре мяча и оформил 9 голевых передачах. Также он провёл три матча за сборную Румынии в Лиге наций, где не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: РБ Лейпциг, Глазго Рейнджерс, Янис Хаджи
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