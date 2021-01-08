«РБ Лейпциг» интересуется Янисом Хаджи

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08 Января 2021, 20:38,
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Полузащитник шотландского «Рейнджерс» Янис Хаджи может продолжить карьеру в «РБ Лейпциге». Немецкий клуб в ближайшее время собирается сделать официальное предложение, сообщает Mundo Deportivo.
22-летний румынский полузащитник стал известен европейским скаутам после чемпионата Европы U-21, где Янис в четырех матчах за сборную Румынии отметился двумя голами.
В текущем сезоне Хаджи во всех турнирах провёл за «Рейнджерс» 26 игр, забил четыре мяча и оформил 9 голевых передачах. Также он провёл три матча за сборную Румынии в Лиге наций, где не отметился результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: РБ Лейпциг, Глазго Рейнджерс, Янис Хаджи