Хуммельс разозлил болельщиков «Боруссии» комплиментами в адрес «РБ Лейпцига»

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08 Января 2021, 00:10,
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Защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс отметился неожиданной похвалой в адрес «РБ Лейпцига», главного соперника «шмелей» на поле и вне его.
- Мне нравится этот чемпионат. Также здорово, что сразу пять представителей Бундеслиги хорошо выступают в еврокубках, - приводит слова Хуммельса Bild. - Многим болельщикам «Боруссии» не понравится то, что я скажу, но я фанат того, чего «РБ Лейпциг» добивается на футбольном поле, а также его клубной эволюции. Там проделана большая работа, потому что деньги сами по себе ничего не гарантируют.
В текущем сезоне 32-летний защитник забил 4 гола, проведя 22 матча.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Матс Хуммельс