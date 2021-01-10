Нагельсманн: «Холанн подарит много радости Бундеслиге, но не своим соперникам»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после поражения от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:3 высказался по поводу форварда Эрлинга Холанна, оформившего дубль.

«Конечно, это исключительный нападающий, поэтому мы и хотели его подписать. Но борьбу выиграл Дортмунд. 25 голов в 25 матчах Бундеслиги – невероятная статистика.

Холанн не впервые забивает нам. У него серьёзные качества, хотя он ещё молод. У Эрлинга есть потенциал для развития, он станет ещё сильнее. Холанн подарит много радости Бундеслиге, но не своим соперникам», - высказался Нагельсманн на пресс-конференции.