Хацкевич: «За 2-3 дня состояние команды не улучшишь и не усугубишь»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра забывается, положительный результат, ничейный счет - это игра. К каждой игре нужно готовиться, забыв о предыдущей.

- В каком функциональном состоянии команда? Ведь перерыв между играми минимальный.

- В том состоянии, котором находится находится команда, ты за 2-3 дня состояние не улучшишь и не усугубишь. Самое главное - было восстановиться в физическом плане, потому что тяжелое поле. И сегодня условия неблагоприятные для футбола, но все же это середина декабря.