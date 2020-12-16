Хацкевич: «За 2-3 дня состояние команды не улучшишь и не усугубишь»

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16 Декабря 2020, 17:45,
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».
- Игра забывается, положительный результат, ничейный счет - это игра. К каждой игре нужно готовиться, забыв о предыдущей.
- В каком функциональном состоянии команда? Ведь перерыв между играми минимальный.
- В том состоянии, котором находится находится команда, ты за 2-3 дня состояние не улучшишь и не усугубишь. Самое главное - было восстановиться в физическом плане, потому что тяжелое поле. И сегодня условия неблагоприятные для футбола, но все же это середина декабря.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ротор, Александр Хацкевич