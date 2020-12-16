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Парфёнов: «Единственный шанс был, и воспользовались им товарищи одни, которых нельзя комментировать»

16 Декабря 2020, 21:50,

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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на пресс-конференции после матча «Ротором» (0:1) непрозрачно намекнул на предвзятое судейство.

- Я думаю, что все видели, команда владела преимуществом. Единственный шанс, который у нее был, мы уже не в первый раз видим, соперник использует.

- Сегодня было очень много стандартов у «Арсенала», а мяч даже не долетал до ворот. Отрабатывали это, готовились?

- Отрабатывали стандарты, как и все. Конечно. Надо посмотреть, почему не получилось.

- Команда под вашим руководством еще не побеждала. В чем скрывается главная проблема?

- Они комплексные, одной причины нет. Это было всё по ходу сезона. Какие-то моменты приходится исправлять по ходу. Вы видите такое нервное напряжение у команды, потому что уровень футболистов достаточно хороший, и вернуть уверенность можно только трудом и победами. Достаточно матчей, есть сборы, конечно, будем смотреть и анализировать, как нам лучше подготовить команду, вернуть готовность футболистов и, прежде всего, уверенность. Команде не хватает именно победы, потому что любой матч качественный по содержанию, в достаточно количестве матчей владели преимуществом, как и сегодня. Единственный шанс был, который долго ждали, и воспользовались им товарищи одни, которых нельзя комментировать. До этого такой же матч. Шансы у «Ротора» с такой помощью, я думаю, чуть-чуть увеличиваются.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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