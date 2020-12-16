Парфёнов: «Этап отсутствия голов надо перебороть, перетерпеть»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Возможно, с отсутствие Луценко связана проблема с результативностью «Арсенала»? Четыре кряду матча без забитых мячей. На тренировочном процессе это как-то отражается, уделяете ли больше внимания процессу завершения атак?

- В принципе, всегда уделяем, есть моменты и этапы у команды, когда это происходит. Это надо перебороть, перетерпеть. Поверьте, в этом направлении работа специально не ведется, есть план подготовки. Он проверенный, я думаю, что каждая команда этим в достаточной мере занимается, в том числе и мы.