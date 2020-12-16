«Ротор» одержал вторую подряд домашнюю победу

Волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал» сошлись в рамках первого матча 18-го тура, который завершал первую часть сезона РПЛ. В первом круге, как и предыдущую встречу, команды разошлись миром. На этот раз победа позволяла любому клубу уйти на зимнюю паузу вне зоны прямого вылета. Поэтому вес набранных очков был значим. Букмекеры отдавали своё предпочтение «оружейникам», но любители ставок были аккуратны с исходом матча.

«Ротор» в родных стенах может «покусать», тем более перед уходом на перерыв. Зимняя погода и снег в Волгограде стали причиной того, что команды достаточно долго пытались выйти на оптимальные скорости. На исходе четверти часа Хагуш и Кожемякин столкнулись в центре поля. Последний получил неприятный удар, но сумел продолжить встречу. Достаточно высокий уровень грубости выразился в две подряд жёлтые карточки, которые записали на свой счёт Степанов и Ткачёв. В отличие от открывшегося счёта по предупреждениям, на табло результат не менялся.

Первый момент, который мог стать голевым, команды создали перед самым перерывом. Хагуш с линии штрафной площади мощно пробил по воротам, но угодил в Кверквелию, рикошет доставил игровой снаряд Гогуа, тот пытался вынести мяч подальше, но вновь попал в Кверквелию. На этот раз в руку последнему. Рефери был непреклонен к требованиям «оружейников» назначить одиннадцатиметровый. VAR также не зафиксировал нарушения.

Не увидел рефери пенальти и после ещё одного просмотра: Панченко нашёл своим ударом руку Фламариона. 80 минут команды редко тревожили голкиперов. Развязка наступила с использованием всё того же VAR. Сначала Гогуа оказался на газоне в чужой штрафной площади, а через несколько секунд Бурлак зацепил Фламариона. Бразилец подошёл к «точке» и забил свой третий гол в сезоне за «Ротор». Сразу же волгоградцы сели в «глухую» оборону и сумели удержать победный результат.

Константин Лицин