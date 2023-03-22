Флик прокомментировал решение Озила завершить карьеру

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, что думает об уходе Месута Озила из футбола.

Бывший полузащитник повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет. В составе сборной Германии он провёл 92 матча в период с 2009 по 2018 год, отметившись 23 забитыми мячами.

«Месут был одним из невероятных игроков той немецкой сборной. В лучшие годы он входил в число лучших футболистов мира. Он играл ключевую роль в сборной Германии на протяжении почти десяти лет.

Конечно, самое яркое событие – победа на ЧМ-2014, и Озил внёс очень серьёзный вклад в тот триумф. У него были исключительные технические данные, мне было приятно работать с ним», – цитирует Bayern & Germany Флика.