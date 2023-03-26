Сборная Германии повторила собственный беспроигрышный рекорд в товарищеских матчах

Сборная Германии продлила беспроигрышную серию в рамках товарищеских встреч.

Коллектив Ханса-Дитера Флика одолел сборную Перу (2:0) благодаря дублю Никласа Фюллькруга, отличившегося на 12-й и 33-й минутах. По данным Opta, Германия не проигрывает уже в 13 товарищеских поединках кряду (восемь побед и пять ничьих) – повторение личного рекорда, установленного в период с 1994 по 1996 год.

Следующий матч немецкая национальная команда проведёт 28 марта – в соперниках будет сборная Бельгии.

Напомним, что именно в Германии пройдёт финальная стадия чемпионата Европы – 2024, в связи с чем сборная страны не участвует в отборочном турнире.