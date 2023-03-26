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Товарищеские матчи по футболу

Сборная Германии повторила собственный беспроигрышный рекорд в товарищеских матчах

26 Марта 2023 • 00:55 Комментировать
Германия
2:0
Перу
окончен

Сборная Германии продлила беспроигрышную серию в рамках товарищеских встреч.

Коллектив Ханса-Дитера Флика одолел сборную Перу (2:0) благодаря дублю Никласа Фюллькруга, отличившегося на 12-й и 33-й минутах. По данным Opta, Германия не проигрывает уже в 13 товарищеских поединках кряду (восемь побед и пять ничьих) – повторение личного рекорда, установленного в период с 1994 по 1996 год.

Следующий матч немецкая национальная команда проведёт 28 марта – в соперниках будет сборная Бельгии.

Напомним, что именно в Германии пройдёт финальная стадия чемпионата Европы – 2024, в связи с чем сборная страны не участвует в отборочном турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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