Германия - Перу: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

Сборные Германии и Перу проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Германия - Перу
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Протокол игры
|(1:0) Фюллькруг Никлас12'
|(2:0) Фюллькруг Никлас33'
Тер Штеген Марк-Андре•Вольф Мариус•Гинтер Маттиас•Шлоттербек Нико•Раум Давид•Джан Эмре•Киммих Йозуа•Вирц Флориан•Хаверц Кай•Фюллькруг Никлас•Вернер Тимо
Гальесе Педро•Араухо Мигель•Тапия Ренато•Абрам Луис•Адвинкула Луис•Лопес Маркос IV•Каррильо Андре•Вильдер Картахена•Агино Педро•Гонсалес Кристофер•Руидиас Рауль
25 марта. Стадион "МЕВА Арена".
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