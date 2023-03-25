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Германия - Перу: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

25 Марта 2023 • 22:15 Комментировать
Германия
2:0
Перу
1 1.31 X 5.50 2 10.00
1-й тайм

Сборные Германии и Перу проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Германия - Перу

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Протокол игры  
Германия2:0Перу
(1:0) Фюллькруг Никлас12' 
(2:0) Фюллькруг Никлас33' 
Тер Штеген Марк-АндреВольф МариусГинтер МаттиасШлоттербек НикоРаум ДавидДжан ЭмреКиммих ЙозуаВирц ФлорианХаверц КайФюллькруг НикласВернер Тимо
Запасные: Керер ТилоБериша МергимТиав МаликЛено БерндШаде КевинГюнтер КристианГнабри СержВагноман ЖошаТрапп КевинНмеча ФеликсГётце МариоГорецка Леон
Гальесе ПедроАраухо МигельТапия РенатоАбрам ЛуисАдвинкула ЛуисЛопес Маркос IVКаррильо АндреВильдер КартахенаАгино ПедроГонсалес КристоферРуидиас Рауль
Запасные: Лападула ДжанлукаCarlos LizaКарвальо ХосеВалера АлексПоло ЭндиФлорес ЭдисонСантамария АндерсонПенья СерхиоСандоваль РайСамбрано ОчандартеЙотун ЙошимарКаседа КарлосТрауко МигельКастильо Хесус
25 марта. Стадион "МЕВА Арена".
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Словения Словения
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Англия Англия
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