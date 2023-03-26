Сборная Германии легко обыграла Перу, не допустив ни одного удара по своим воротам

Сборная Германии провела странный товарищеский матч против команды Перу. Южноамериканцы занимают 21-е место в рейтинге ФИФА, но за 90 минут ни разу не смогли пробить в сторону чужих ворот. Более того, перуанцы тянули время уже в стартовом отрезке и сразу пропустили - Кай Хаверц удачно принял мяч после паса из глубины поля, и Никлас Фюллькруг расстрелял ворота. Немцы продолжали давить, и после прострела с правого фланга Фюллькруг наказал оборону соперника за нерасторопность - 2:0.

После перерыва Серж Гнабри боковыми ножницами направил мяч в перекладину. Также в каркас ворот пробил и Кай Хаверц, но уже с пенальти, а добивание в сетку не засчитали - так нельзя.