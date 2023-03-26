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Сборная Германии легко обыграла Перу, не допустив ни одного удара по своим воротам

26 Марта 2023 • 00:41 Комментировать
Германия
2:0
Перу
окончен

Сборная Германии провела странный товарищеский матч против команды Перу. Южноамериканцы занимают 21-е место в рейтинге ФИФА, но за 90 минут ни разу не смогли пробить в сторону чужих ворот. Более того, перуанцы тянули время уже в стартовом отрезке и сразу пропустили - Кай Хаверц удачно принял мяч после паса из глубины поля, и Никлас Фюллькруг расстрелял ворота. Немцы продолжали давить, и после прострела с правого фланга Фюллькруг наказал оборону соперника за нерасторопность - 2:0.

После перерыва Серж Гнабри боковыми ножницами направил мяч в перекладину. Также в каркас ворот пробил и Кай Хаверц, но уже с пенальти, а добивание в сетку не засчитали - так нельзя.

Протокол игры  
Германия2:0Перу
(1:0) Фюллькруг Никлас12'  
(2:0) Фюллькруг Никлас33'  
Тер Штеген Марк-АндреВольф МариусГинтер МаттиасШлоттербек Нико 86' (Керер Тило ( 86') Раум ДавидДжан Эмре 46' (Горецка Леон ( 46') Киммих ЙозуаВирц Флориан 46' (Гнабри Серж ( 46') Хаверц Кай 75' (Бериша Мергим ( 75') Фюллькруг Никлас 75' (Шаде Кевин ( 75') Вернер Тимо 46' (Гётце Марио ( 46')
Запасные: Тиав МаликЛено БерндГюнтер КристианВагноман ЖошаТрапп КевинНмеча Феликс
Гальесе ПедроАраухо МигельТапия РенатоАбрам ЛуисАдвинкула Луис 88' (Самбрано Очандарте ( 88') Лопес Маркос IVКаррильо Андре 89' (Сандоваль Рай ( 89') Вильдер Картахена 56' (Поло Энди ( 56') Агино Педро 71' (Йотун Йошимар ( 71') Гонсалес Кристофер 46' (Флорес Эдисон ( 46') Руидиас Рауль 46' (Лападула Джанлука ( 46')
Запасные: Carlos LizaКарвальо ХосеВалера АлексСантамария АндерсонПенья СерхиоКаседа КарлосТрауко МигельКастильо Хесус
25 марта. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Перу
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