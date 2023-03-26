Сборная Германии легко обыграла Перу, не допустив ни одного удара по своим воротам

Сборная Германии провела странный товарищеский матч против команды Перу. Южноамериканцы занимают 21-е место в рейтинге ФИФА, но за 90 минут ни разу не смогли пробить в сторону чужих ворот. Более того, перуанцы тянули время уже в стартовом отрезке и сразу пропустили - Кай Хаверц удачно принял мяч после паса из глубины поля, и Никлас Фюллькруг расстрелял ворота. Немцы продолжали давить, и после прострела с правого фланга Фюллькруг наказал оборону соперника за нерасторопность - 2:0.
После перерыва Серж Гнабри боковыми ножницами направил мяч в перекладину. Также в каркас ворот пробил и Кай Хаверц, но уже с пенальти, а добивание в сетку не засчитали - так нельзя.
Протокол игры
|(1:0) Фюллькруг Никлас12'
|(2:0) Фюллькруг Никлас33'
Тер Штеген Марк-Андре•Вольф Мариус•Гинтер Маттиас•Шлоттербек Нико86' (Керер Тило (86') •Раум Давид•Джан Эмре46' (Горецка Леон (46') •Киммих Йозуа•Вирц Флориан46' (Гнабри Серж (46') •Хаверц Кай75' (Бериша Мергим (75') •Фюллькруг Никлас75' (Шаде Кевин (75') •Вернер Тимо46' (Гётце Марио (46')
Гальесе Педро•Араухо Мигель•Тапия Ренато•Абрам Луис•Адвинкула Луис88' (Самбрано Очандарте (88') •Лопес Маркос IV•Каррильо Андре89' (Сандоваль Рай (89') •Вильдер Картахена56' (Поло Энди (56') •Агино Педро71' (Йотун Йошимар (71') •Гонсалес Кристофер46' (Флорес Эдисон (46') •Руидиас Рауль46' (Лападула Джанлука (46')
25 марта. Стадион "МЕВА Арена".
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