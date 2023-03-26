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Товарищеские матчи по футболу

Флик – о победе над Перу: «Отличное выступление, несмотря на несыгранный состав»

26 Марта 2023 • 02:47 Комментировать
Германия
2:0
Перу
окончен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями после победы над Перу в товарищеском матче (2:0).

Оба своих мяча немецкая национальная команда забила в первом тайме усилиями Никласа Фюллькруга.

«Мы показали очень динамичную игру, можно выделить много положительных моментов. Ранее команда никогда не играла в таком составе, но это не помешало нам забить два отличных гола и надёжно сыграть в обороне.

Подготовка к домашнему чемпионату Европы – большая ответственность, очень важная задача. Сегодня была заметна мотивация игроков – они не боялись пробежать пару лишних метров», – цитирует Bayern & Germany Флика.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Перу Ханс-Дитер Флик
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