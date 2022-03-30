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Товарищеские матчи по футболу

Эриксон может остаться в АПЛ

30 Марта 2022 • 09:26 Комментировать
Голландия
4:2
Дания
окончен

Английский «Брентфорд» готов продлить контракт с полузащитником команды Кристианом Эриксоном, сообщает журналист Никола Скира.

Датчанин присоединился к клубу в январе 2022 года в статусе свободного агента. Его действующее соглашение истекает летом.

В текущем сезоне Эриксен провёл в АПЛ три матча, в которых отметился одной голевой передачей.

За сборную 30-летний полузащитник успел провести два товарищеских матча, 26 марта датчане проиграли Нидерландам (2:4), а 29 числа победили сербов (3:0). Кристиану удалось забить в обоих встречах.

Напомним, что это первое возвращение футболиста в сборную после печально известного ЧЕ-2020.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Кристиан Эриксен Брентфорд
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