Эриксен: Это было идеальное возвращение в сборную

Полузащитник «Брентфорда» и датской сборной Кристиан Эриксен поделился с журналистами своими эмоциями после возвращения в национальную команду.

Эриксен сказал, что у него возникло ощущение, что он и не покидал сборную. Датчанин отметил, что у него получилось идеальное возвращение в сборную, так что он теперь с нетерпением ждёт чемпионата мира, где очень хочет успешно выступить.

Напомним, что Кристиан Эриксен отметился забитым мячом в товарищеском поединке с голландцами. Этот гол стал для полузащитника первым после возвращения в национальную команду.